Нужно написать 30 постов для соцсетей. Срок 7-14 дней. Требования к тексту в ТЗ. Темы постов выбираются вами после утверждения в качестве исполнителя и согласовываются со мной. Советую придумать чуть больше 30 тем потому что ...
Нужно создать контент на форуме.
darkservice. biz
Нужны добровольцы на создание контента. За одну тему без копипаста платим 200р.
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