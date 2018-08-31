Отзывы о товарах для красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок241 просмотр

Нужно написать отзывы о товарах, от 1 до 4 предложений, примерно , как здесь :https://ocean-krasoty.ru/catalog/Lazernie-epilyatori/Lazernie-epilyatori_295.html  Должно создаваться впечатление, что они написаны разными людьми и разным слогом, иногда разговорным языком. Отзывы должны быть осмысленные, то есть отражать специфику конкретного товара. 

HTML
7 лет назад
Stanivano
Алексей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров