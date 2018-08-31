Нужно написать отзывы о товарах, от 1 до 4 предложений, примерно , как здесь :https://ocean-krasoty.ru/catalog/Lazernie-epilyatori/Lazernie-epilyatori_295.html Должно создаваться впечатление, что они написаны разными людьми и разным слогом, иногда разговорным языком. Отзывы должны быть осмысленные, то есть отражать специфику конкретного ...
Нужны описания товаров
Здравствуйте. Нужно сделать блок описаний для белорусского интернет-магазина.
Оплата 90/1000 б/п.
Требования:
1. Дружить с русским языком.
2. Знать основы копирайтинга – тавтология, канцеляризм, вода, заспамленность, дробление текста на абзацы, списки, подзаголовки и прочее.
3. Адекватно относиться к замечаниям. Быть готовым к доработке.
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