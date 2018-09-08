Lenok1991

Елена Фядина Lenok1991

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайт/рерайт, SEO копирайт, написание продающих текстов.

Отзывы заказчиков

esperanza1977
Оксана 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$3
9 баллов
7 лет назад
Нужен один человек, чтобы сделать блок описаний
Адекватный исполнитель. Нормально переносит критику. Готов к редактуре замечаний. Продолжаем работать.
Все понятно и доступно объясняет. Хороший заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.
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