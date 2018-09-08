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Елена Фядина
Lenok1991
Lenok1991
33 года
7 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
1 отзыв
Копирайт/рерайт, SEO копирайт, написание продающих текстов.
Отзывы заказчиков
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Оксана
esperanza1977
47 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 отзыва
$3
9 баллов
7 лет назад
Нужен один человек, чтобы сделать блок описаний
Адекватный исполнитель. Нормально переносит критику. Готов к редактуре замечаний. Продолжаем работать.
Все понятно и доступно объясняет. Хороший заказчик. Оплата вовремя. Рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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