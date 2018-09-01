Статьи (хорошие, читаемые, для людей) по тематике - здоровое питание.

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Закрыт39 заявок401 просмотр

Нужны статьи по тематике - здоровое/спортивное питание для сайта фитнес клуба. Т.е. эти и разнообразные интересные/модные диеты. И просто интересные статьи о тех или иных полезных для организма продуктах. За основу может быть взять много материала из интернета, главное чтобы в итоге это хорошо читалось и было достаточно уникальным.

7 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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