Описание для спортивных упражнений

Необходимо составить описание (можно сделать рерайт, найдя уже похожие описания) для списка из 27 спортивных упражнений (ссылки на упражнения я дам).

Стиль написания должен быть простым - так как в дальнейшем буду переводить на другие языки.

Лишнего не писать - описание одного упражнения около 400 знаков.

Что-то в стиле (пример в прикрепленном файле):

Прорабатываемые мышцы: ...

Противопоказания: ...

Последовательность действий

Указывайте точно стоимость этой работы и срок.

Очень желательно, чтоб исполнитель разбирался в спорте.