2 Текста для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок215 просмотров

Требуется написать текст для раздела сайта - ОБО МНЕ. Текст около 600/700 символов. 

Второй текст для автодиректа в Инстаграм. Текст включает описание компании и прайс лист. Около 1000 символов.

7 лет назад
anna_kalytyak
30 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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