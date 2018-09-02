Задача: Уникальность от 90% по Адвего плагиатус! Необходимо подобрать картинки и соблюдать все пункты, указанные в требованиях. Сдается работа в архиве (картинки + ворд с текстом) через ссылку на ...
Написать текст для блога
Нужно написать для моего блога текст(обо мне),всю нужную информацию обо мне дам,вам нужно все оформить и внести правки.Нужен креативный человек!Текст не большой 100-300 слов,прошу пишите цену при подаче заявки.
Выбранный исполнитель
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