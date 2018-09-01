Добрый день!

!!! добавляйтесь в задание. Указывайте цену за 1к слов. Прикрепите тестовый абзац и приступим.

Для страницы Вызов ветеринара на дом написать короткий Сео текст используя подсказки https://www.evernote.com/l/AIKt8Dp107ZEh5Z-cetHkI8WeBSzDSQnynI

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Для тех кто не в курсе что такое сео текст:

- не нужно каждое словосочетание (например ветеринар на дом ) повторять столько раз сколько оно упоминается в списке ключевых слов. Достаточно одного упоминания один раз.

- Ветеринар и ветеринара - это одно и то же слово. два раза повторять его не нужно. Одно упоминание на текст.

Слова из правой колонки один раз упоминаются в коротком сео тексте.

http://joxi.ru/xAeNJXohRJVXar

Пример тестового текста прикрепляйте к заданию.

Для вас хорошо написанный тестовый сео текст - это только плюс в вашу пользу и преимущество перед другими веблансерами.

Если ваш текст понравится - будем писать для всего сайта

Если все понятно - добавляйтесь в задание. Указывайте цену за 1к. Прикрепите тестовый абзац и приступим.

Оплата - договорная

Сроки - 1-2дня