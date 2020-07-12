Написание постов на английском на стоматологическую тематику (1000 зн)

По факту, нужно было писать не посты на стоматологическую тематику, а отвечать на вопросы студентов американского мед ВУЗа от лица специалиста. Немного разные вещи не так ли? Согласен, то, что писал я кардинально отличалось от того, что требовалось по факту, поэтому мы практически сразу решили прекратить сотрудничество. Но я не эксперт в стоматологической сфере. Более того, денег я по факту так и не получил, ведь Олег, по его словам, мог оплатить только в криптовалюте. Оплатил в лайткоинах один раз и на этом закончили сотрудничество. Сумма оказалась слишком маленькой для вывода, поэтому так и осталась на кошельке. В общем, спасибо за отзыв. К сотрудничеству не рекомендую.