Написание постов на английском на стоматологическую тематику (1000 зн)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки277 просмотров

Здравствуйте. Так как свободное владение английским языком обязятельно. Оплата только через PayPal, Skrill, или upwork.com

Looking for someone who is capable to write responses in graduate dental education online blog. Each response will be given a starting paragraph(s) and your task is to continue conversation within the subject line/summarize previous author/add your own point of view.  Eachresponse should be 200 words, must stay on topic and use English that is expected for a graduate level  student, and have references cited if needed. Please see attached example and rubric below.

Rubric:

Use of analysis, synthesis, and evaluation;

Critical and/or creative contribution;

Very clear that readings are understood and incorporated well into responses;

Asks questions that extend the discussion; makes insightful, critical comments;

Contributes new information and identifies the source using current APA format;

This is an ongoing project.

Написание постов
7 лет назад
cryptoleb
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
К сожалению, уровень английского языка у Владислава не оправдал ожиданий
По факту, нужно было писать не посты на стоматологическую тематику, а отвечать на вопросы студентов американского мед ВУЗа от лица специалиста. Немного разные вещи не так ли? Согласен, то, что писал я кардинально отличалось от того, что требовалось по факту, поэтому мы практически сразу решили прекратить сотрудничество. Но я не эксперт в стоматологической сфере. Более того, денег я по факту так и не получил, ведь Олег, по его словам, мог оплатить только в криптовалюте. Оплатил в лайткоинах один раз и на этом закончили сотрудничество. Сумма оказалась слишком маленькой для вывода, поэтому так и осталась на кошельке. В общем, спасибо за отзыв. К сотрудничеству не рекомендую.

Заявки фрилансеров

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • 2 Текста для сайта

    Требуется написать текст для раздела сайта - ОБО МНЕ. Текст около 600/700 символов.  Второй текст для автодиректа в Инстаграм. Текст включает описание компании и прайс лист. Около 1000 символов.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст для блога

    Нужно написать для моего блога текст(обо мне),всю нужную информацию обо мне дам,вам нужно все оформить и внести правки.Нужен креативный человек!Текст не большой 100-300 слов,прошу пишите цену при подаче заявки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать статью на тему "Схема салона самолета Аэробус А321 Уральские

    $3

    Задача: Уникальность от 90% по Адвего плагиатус! Необходимо подобрать картинки и соблюдать все пункты, указанные в требованиях. Сдается работа в архиве (картинки + ворд с текстом) через ссылку на ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны описания товаров

    $1

    Здравствуйте. Нужно сделать блок описаний для белорусского интернет-магазина. Оплата 90/1000 б/п. Требования: 1. Дружить с русским языком. 2. Знать основы копирайтинга – тавтология, канцеляризм, вода, заспамленность, дробление текста на ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен один человек, чтобы сделать блок описаний

    Плачу за килознак 90 рублей. Требования к исполнителю: 1. Опыт в копирайтинге – знать, что такое тавтология, канцеляризм, уметь разбивать статью на логические блоки. 2. Адекватная реакция на замечания. 3. Владеть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отзывы о товарах для красоты

    Нужно написать отзывы о товарах, от 1 до 4 предложений, примерно , как здесь :https://ocean-krasoty.ru/catalog/Lazernie-epilyatori/Lazernie-epilyatori_295.html  Должно создаваться впечатление, что они написаны разными людьми и разным слогом, иногда разговорным языком. Отзывы должны быть осмысленные, то есть отражать специфику конкретного ...

    HTML
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статью на EN

    $5

    Все детали задания Вы обсудили с Софьей. Если будут вопросы дополнительно по заданию, пишите. Объем около 3000 символов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать 30 постов для соцсетей

    $30

    Нужно написать 30 постов для соцсетей. Срок 7-14 дней. Требования к тексту в ТЗ. Темы постов выбираются вами после утверждения в качестве исполнителя и согласовываются со мной.  Советую придумать чуть больше 30 тем потому что ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание шаблонов мета тегов

    Необходимо написать примерно 1-2 тыс. мета описаний. (и шаблонов мета описаний для карточек товаров) Требования: Использовать в description призывы к действию; Не более 100-140 символов; Не повторять title (при этом можно ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад