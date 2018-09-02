Дописать одну главу бизнесплана на немецком языке 5-8 страниц

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок125 просмотров

Бизнесплан уже есть на 80%.

Бизнесплан для фирмы, строящей дороги.

Согласно оглавления не хватает одной главы, состоящей из 5 разделов, обобщённо это

-план капиталовложений на грядущие 3-5 лет

-план развития компании в сфере строительства

задача на 5-9 страниц

срок 3 дня, к 5 сентября

7 лет назад
mako30
53 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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