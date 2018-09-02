Добрый день! !!! добавляйтесь в задание. Указывайте цену за 1к слов. Прикрепите тестовый абзац и приступим. Для страницы Вызов ветеринара на дом написать короткий Сео текст используя подсказки https://www.evernote.com/l/AIKt8Dp107ZEh5Z-cetHkI8WeBSzDSQnynI ветеринар на ...
Дописать одну главу бизнесплана на немецком языке 5-8 страниц
Бизнесплан уже есть на 80%.
Бизнесплан для фирмы, строящей дороги.
Согласно оглавления не хватает одной главы, состоящей из 5 разделов, обобщённо это
-план капиталовложений на грядущие 3-5 лет
-план развития компании в сфере строительства
задача на 5-9 страниц
срок 3 дня, к 5 сентября
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