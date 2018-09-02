Написание отзывов об интернет магазине на Hotline.ua

Задача: написание отзывов об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от лица покупателей.

Количество: около 50-70шт. Не более 1-го отзыва в день, положительные и нейтральные,

Расчет за каждые 10 одобренных модератором отзывов на карту приват.

Для того, что бы отзывы прошли модерацию нужны разные учетные записи и работа поl разными IP/

Номера заказов, чеки, гарантийки предоставлю.

Пишите предложения с ценой.