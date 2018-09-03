Статьи для сайта женской тематики

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Закрыт16 заявок176 просмотров

Для сайта на женскую тематику нужно написать тексты. Опыт написания текстов на тему флористики приветствуется.  ТЗ предоставлю персонально. Пример похожей статьи: http://pionbouton.com.ua/znachenie-cvetov-v-svadebnom-bukete/

7 лет назад
rosum
Денис 
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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