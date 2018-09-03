Необходимо пройти по 6 ссылкам (пришлю в ЛС), зарегистрироваться при необходимости и оставить свой положительный отзыв. Фото не требуется. Отзыв должен соответствовать всем требованиям сервиса и проходить модерацию. Отзыв должен включать в ...
Статьи для сайта женской тематики
Для сайта на женскую тематику нужно написать тексты. Опыт написания текстов на тему флористики приветствуется. ТЗ предоставлю персонально. Пример похожей статьи: http://pionbouton.com.ua/znachenie-cvetov-v-svadebnom-bukete/
Заявки фрилансеров
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