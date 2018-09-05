Оставить отзывы о теплоносителях

Необходимо пройти по 6 ссылкам (пришлю в ЛС), зарегистрироваться при необходимости и оставить свой положительный отзыв. Фото не требуется.

Отзыв должен соответствовать всем требованиям сервиса и проходить модерацию.

Отзыв должен включать в себя разделы: преимущества, недостатки, основной текст отзыва.

Отзывы должны быть не менее 1000 знаков + преимущества и недостатки.

Оценка (звездочки) - ТОЛЬКО ПЯТЬ! Если есть отметка "Рекомендую" - отмечать ДА.

Предварительно лучше почитать про сами теплоносители в интернете, чтобы понимать о чем стоит писать.

Подробности исполнителям в ЛС.