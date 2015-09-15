rosum

Денис rosum

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Составить названия товаров

    Требуется составить новые, человекочитаемые названия товаров для интернет-магазина на основе имеющихся данных и старых названий. Основное внимание уделяется корректности и привлекательности названий, чтобы они были понятны покупателям.

    Редактирование и Корректура60 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Линкбилдин / аутрич

    Необходим провести работу по приобретению ссылок. Биржевые закупки и прогоны не вариант. Необходимо выполнять: поиск и подбор площадок в ua-нете; согласование условий размещения ссылок. Тематики сайтов акцепторов: медицина, охрана труда, ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи для сайта женской тематики

    Для сайта на женскую тематику нужно написать тексты. Опыт написания текстов на тему флористики приветствуется.  ТЗ предоставлю персонально. Пример похожей статьи: http://pionbouton.com.ua/znachenie-cvetov-v-svadebnom-bukete/

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тексты для разделов сайта

    Всем доброго времени суток! Нужен копирайтер для подготовки текстов для интернет магазина книг Booker, в частности для раздела https://www.booker.in.ua/hudojestvennaya-literatura/c-224.html?utm_source=wl Объемы текстов - в среднем 500.. 2000 символов. С меня детальное ТЗ

    HTML
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать несколько хороших отзывов в Google My Buisness

    Необходимо опубликовать не менее 3х положительные отзывы о работе компании в Google My Buisness с "живых" не только-что зарегистрированных аккаунтов. Поэтому, задачу писать отзывы, скорее всего, дам сразу нескольким копирайтерам. 1, 2а отзывы должны быть украиноязычными. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переписать описания товаров

    Добрый день! Необходимо на основе существующего краткого описания товаров сделать более интересное, эмоциональное. Объем одного текста ~400 знаков.  Примеры страниц, где требуется переписать тексты:  http://pionbouton.com.ua/attachment/belo-sinii-buket?utm_source=wr http://pionbouton.com.ua/attachment/buket-nevesty-iz-pionov-pionovidnyx-roz-i-evkalipta-foto?utm_source=wr http://pionbouton.com.ua/attachment/buket-nevesty-iz-korallovyx-pionov-roz-i-evkalipta?utm_source=wr Всего около 20 ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать галерею для сайта на WP

    Нужен специалист по WP. На сайте необходимо изменить отображение картинок продукции. После клика на изображение в галерее должна открываться отдельная страница с максимально большим изображением. Каждая страница должна иметь уникальный url. Должна быть возможность задавать ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт-портфолио

    Добрый день! Нужно сделать небольшой на WP. С техническим заданием можно ознакомится тут https://docs.google.com/document/d/1UZ0942U6ZBurGXlhdDUqgbnGrTUYM1nov10O46Dpxy4/edit?usp=sharing Готов ответить на любые вопросы

    WordPress
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать текст для видеоролика

    Необходимо написать закадровый текст для видеоролика обзора товара (строительная тематика). Тайминг видео - ~ 2 мин, это примерно 2000 символов текста. Я тезисно предоставляю информацию о товаре, который нужно осветить в видео. Вы, на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт

    Сделать рерайт небольших текстов (1500-2000 знаков) на сайте http://k-fasad.prom.ua/ Уникальность текста полученных текстов - более 85%.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Интернет магазин

    Добрый день! Необходим интернет-магазин и перенос каталога товаров с текущего сайта. Разработана структура сайта, структура меню, фильтра каталога товаров. Нужны: - адаптивная верстка или моб. версия магазина. - интеграция с ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Иллюстрация для монографии

    Доброе время суток! Есть научная работа монография. На ее титульной странице (вложен файл) необходимо заменить изображение на более соответствующие проблеме монографии. А именно: обработанный спец. составом облицовочный кирпич становится более стойким к воздействию агрессивной ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Phyton программист

    Ищем phyton-програмиста для долгосрочной работы над проектом. Требования: - опыт работы с git - опыт работы с postgresql - опыт работы с sqlalchemy Желательно знать: - mako - ...

    GitPostgreSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кроссбраузерность

    Здравствуйте! Имеются сверстанные страницы, но есть проблемы с отображением в некоторых браузерах, а именно: MSIE 7/8, Firefox, Opera 9/10, Safari 5 (под Mac). Необходима совместимость с такими: IE 7+, Firefox 3+, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Yaneus
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Написать несколько хороших отзывов в Google My Buisness
Оплата в срок, работа несложная, рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством с Ярославом! Терпеливо выслушал и выполнил все наши требования несмотря на скромный бюджет. С удовольствием буду работать с ним в дальнейшем. Всем рекомендую
Ответный отзыв
morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написать текст для видеоролика
Денис - отличный заказчик, дал четкие инструкции и примеры. Оплата была произведена во время и в полном объеме.
Отличный профессионал, постаралась подробно разбирается в тематике. Текст пишет быстро, качественно и ответственно. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
unit27
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Рерайт
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик. Рекомендую.
Обязательный и исполнительный копирайтер. Выполненную работу присылает раньше назначенного срока. Претензий к написанным текстам нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Deminis
Денис 
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Иллюстрация для монографии
Отличный заказчик, Четко поставленная цель, Вовремя произведена оплата, рекомендую!
Опыт сотрудничества позитивный. Денис без вопросов подготовил несколько вариантов иллюстраций, один из них и был утвержден.
Ответный отзыв
dubli543
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Кроссбраузерность
Прекрасный заказчик! Человек знает чего хочет, четко и грамотно излагает свои мысли, пожелания и требования. По ходу работы выдвигает грамотную, конструктивную критику. С оплатой не задерживал, все точно как и договоривались. Работать с ним одно удовольствие. Буду рад снова с ним работать.
Саша отлично справился с задачей от которой отказывались другие фрилансеры. В проблему погрузился на 100%, по ходу работы давал пояснения касательно найденных проблем, пробовал разные варианты. Нашел несколько ошибок допущенных предыдущим верстальщиком. Результатом полностью доволен
Ответный отзыв