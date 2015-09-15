Требуется составить новые, человекочитаемые названия товаров для интернет-магазина на основе имеющихся данных и старых названий. Основное внимание уделяется корректности и привлекательности названий, чтобы они были понятны покупателям.
- Редактирование и Корректура60 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен грамотный перевод с русского языка на украинский для сайта https://anna-lisovets.com/ua/. Желательно разбираться в теме "красота и здоровье"Переводы159 заявокЗакрыт4 года назад
Необходим провести работу по приобретению ссылок. Биржевые закупки и прогоны не вариант. Необходимо выполнять: поиск и подбор площадок в ua-нете; согласование условий размещения ссылок. Тематики сайтов акцепторов: медицина, охрана труда, ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для сайта на женскую тематику нужно написать тексты. Опыт написания текстов на тему флористики приветствуется. ТЗ предоставлю персонально. Пример похожей статьи: http://pionbouton.com.ua/znachenie-cvetov-v-svadebnom-bukete/Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужен копирайтер для подготовки текстов для интернет магазина книг Booker, в частности для раздела https://www.booker.in.ua/hudojestvennaya-literatura/c-224.html?utm_source=wl Объемы текстов - в среднем 500.. 2000 символов. С меня детальное ТЗКопирайтинг21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо опубликовать не менее 3х положительные отзывы о работе компании в Google My Buisness с "живых" не только-что зарегистрированных аккаунтов. Поэтому, задачу писать отзывы, скорее всего, дам сразу нескольким копирайтерам. 1, 2а отзывы должны быть украиноязычными. ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо на основе существующего краткого описания товаров сделать более интересное, эмоциональное. Объем одного текста ~400 знаков. Примеры страниц, где требуется переписать тексты: http://pionbouton.com.ua/attachment/belo-sinii-buket?utm_source=wr http://pionbouton.com.ua/attachment/buket-nevesty-iz-pionov-pionovidnyx-roz-i-evkalipta-foto?utm_source=wr http://pionbouton.com.ua/attachment/buket-nevesty-iz-korallovyx-pionov-roz-i-evkalipta?utm_source=wr Всего около 20 ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Для сайта на женскую тематику (свадебная флористика) нужно написать текст для одной из категорий. ТЗ предоставлю. Пример посадочной страницы: http://pionbouton.com.ua/bukety-nevesty-s-sinimi-cvetami/Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист по WP. На сайте необходимо изменить отображение картинок продукции. После клика на изображение в галерее должна открываться отдельная страница с максимально большим изображением. Каждая страница должна иметь уникальный url. Должна быть возможность задавать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать небольшой на WP. С техническим заданием можно ознакомится тут https://docs.google.com/document/d/1UZ0942U6ZBurGXlhdDUqgbnGrTUYM1nov10O46Dpxy4/edit?usp=sharing Готов ответить на любые вопросыСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать закадровый текст для видеоролика обзора товара (строительная тематика). Тайминг видео - ~ 2 мин, это примерно 2000 символов текста. Я тезисно предоставляю информацию о товаре, который нужно осветить в видео. Вы, на ...Завершен9 лет назад
Сделать рерайт небольших текстов (1500-2000 знаков) на сайте http://k-fasad.prom.ua/ Уникальность текста полученных текстов - более 85%.Завершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо кастомизировать html шаблон (поменять галерею) MotoCMS на сайте http://absurdov.com/commercial Хотелось бы установить галерею http://andreknieriem.de/sl/demo/ или похожую на нее.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходим интернет-магазин и перенос каталога товаров с текущего сайта. Разработана структура сайта, структура меню, фильтра каталога товаров. Нужны: - адаптивная верстка или моб. версия магазина. - интеграция с ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброе время суток! Есть научная работа монография. На ее титульной странице (вложен файл) необходимо заменить изображение на более соответствующие проблеме монографии. А именно: обработанный спец. составом облицовочный кирпич становится более стойким к воздействию агрессивной ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо грамотно перевести презентацию в PowerPoint с русского на английский. Всего 9 страниц, текста мало.Переводы15 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем phyton-програмиста для долгосрочной работы над проектом. Требования: - опыт работы с git - опыт работы с postgresql - опыт работы с sqlalchemy Желательно знать: - mako - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
На js нужно написать два модуля: 1. Модуль сообщений пользователя к пользователю. 2. написать модуль бесконечного скролирования, например как стена в ВКонтакте.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Имеются сверстанные страницы, но есть проблемы с отображением в некоторых браузерах, а именно: MSIE 7/8, Firefox, Opera 9/10, Safari 5 (под Mac). Необходима совместимость с такими: IE 7+, Firefox 3+, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад