Составить названия товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт60 заявок1208 просмотров

Есть таблица с разными данными о товарах интернет магазина. Есть старые названия товаров, зачастую составленных некорректно. Нужно на основе имеющихся данных написать нормальные, человекочитаемые названия.

4 года назад
rosum
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Заявки фрилансеров

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