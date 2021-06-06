Отредактировать свадебный журнал

Здравствуйте, меня зовут элли я работаю в свадебном агентстве в Германии... Для наших

клиентов мы Написали свадебный журнал. Русская переводчица к сожалению отдала

очень плохие тексты. Там много ошибок, и текст звучит как с транслятора, слово

в слово, не интересно и не очень Хочется читать.. Я ищу кого-то кто сможет

поправить ошибки, чтобы текст был грамотный, и красивый, В стиля фэшен журнала.

эту работу надо Закончить сегодня, так как мы завтра хотели отдать Журнал печатать.

Журнал у меня есть как PDF файл, и в нём надо будет сделать комментарии и

зачеркивать текст...

Буду Рада от вас услышать или вы сможете сделать эту работу