Отредактировать свадебный журнал

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Закрыт9 заявок611 просмотров

Здравствуйте, меня зовут элли я работаю в свадебном агентстве в Германии... Для наших

клиентов мы Написали свадебный журнал. Русская переводчица к сожалению отдала

очень плохие тексты. Там много ошибок, и текст звучит как с транслятора, слово

в слово, не интересно и не очень Хочется читать.. Я ищу кого-то кто сможет

поправить ошибки, чтобы текст был грамотный, и красивый, В стиля фэшен журнала.

эту работу надо Закончить сегодня, так как мы завтра хотели отдать Журнал печатать.

Журнал у меня есть как PDF файл, и в нём надо будет сделать комментарии и

зачеркивать текст...

Буду Рада от вас услышать или вы сможете сделать эту работу

4 года назад
guest_16231550400201
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