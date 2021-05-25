Перепечатать текст с фотографии

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок420 просмотров

Есть некоторый документ, то есть его фото, надо сделать электронный вариант этого документа без записей ручкой( текст примерно на 5 страниц)

4 года назад
guest_15822221180828
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Заявки фрилансеров

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