Редактура 13 статей тематики Информационная безопасность

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок326 просмотров

Исправление ошибок: грамматических, речевых, орфографических, пунктуационных.

Подгонка текста под стилистические нормы русского языка.

4 года назад
guest_16219456723687
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
70 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
4 года назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
7 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Ульяна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад