Исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок, проверка логики изложения, структурирования текста, приведение к единому оформлению. Формат docx. Минимизация количества стилей и шрифтов.
Редактура 13 статей тематики Информационная безопасность
Исправление ошибок: грамматических, речевых, орфографических, пунктуационных.
Подгонка текста под стилистические нормы русского языка.
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