Корректура текста технического задания

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Закрыт62 заявки1804 просмотра

Исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок, проверка логики изложения, структурирования текста, приведение к единому оформлению. Формат docx. Минимизация количества стилей и шрифтов.

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