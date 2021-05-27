Статья на английском. Необходимо внести изменения, пруфридера.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок851 просмотр

Готовая статья на английском, необходимо исправить в соответствии с пожеланиями пруфридера, который указал исправления. Беритесь если сможете, статья будет сразу оплачена после приема ее пруфридером. Переведу деньги любым удобным для вас способом. Исправить грамматику и требования к оформлению, правки к контенту, не менять - это моя задача. Работы на пару часов.

Статья

https://docs.google.com/document/d/10P_GFg7cBu646Gkf3gcYoAndkYx-BA8N_OBiaMKwqXk/edit

ТЗ к статье по которой она делалась.

https://docs.google.com/document/d/1aIjWcQkLdF7XVqK2wp9QbOOy4E1iM-TGADdnx_mAD80/edit

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Выбранный исполнитель

SabinaIsm
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