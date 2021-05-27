Здравствуйте! Я ищу редактора, который хорошо разбирается в кредитной тематике и может ежедневно уделять работе 3-4 часа. После редактирования статья должна быть логичной, структурированной и легко читаемой. ...
Статья на английском. Необходимо внести изменения, пруфридера.
Готовая статья на английском, необходимо исправить в соответствии с пожеланиями пруфридера, который указал исправления. Беритесь если сможете, статья будет сразу оплачена после приема ее пруфридером. Переведу деньги любым удобным для вас способом. Исправить грамматику и требования к оформлению, правки к контенту, не менять - это моя задача. Работы на пару часов.
Статья
https://docs.google.com/document/d/10P_GFg7cBu646Gkf3gcYoAndkYx-BA8N_OBiaMKwqXk/edit
ТЗ к статье по которой она делалась.
https://docs.google.com/document/d/1aIjWcQkLdF7XVqK2wp9QbOOy4E1iM-TGADdnx_mAD80/edit
Выбранный исполнитель
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