Поднять уникальность в курсовой работе до 90%

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок1117 просмотров

Здравствуйте. Задача непростая и цена за работу соответствующая: 7000 рублей. Не знаю, на какой программе проверяют в институте. Но вся группа уже измучилась. Уникальность должна быть не менее 90%. В настоящий момент показывает всего 8%. Оплата на карту по итогу успешной проверки в институте.

4 года назад
gainullina
Разиля 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

SamolyukKsenija
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$80
2 дня
Escrow
Не оплатила,работу отправила ,не отвечает на сообщение.

Заявки фрилансеров

Мария
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
SamolyukKsenija
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алина
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад