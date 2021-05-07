Поднять уникальность в курсовой работе до 90%

Здравствуйте. Задача непростая и цена за работу соответствующая: 7000 рублей. Не знаю, на какой программе проверяют в институте. Но вся группа уже измучилась. Уникальность должна быть не менее 90%. В настоящий момент показывает всего 8%. Оплата на карту по итогу успешной проверки в институте.