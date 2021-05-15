Проверить и исправить статьи на сайте

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Закрыт43 заявки1576 просмотров

Необходимо проверить все статьи на сайте (около 30 штук) на грамматические и стилистические ошибки. Сайт работает на Wordpress, если работали с ним, то будет плюсом, если нет, дам краткую инструкцию по работе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что статьи написаны разными копирайтерами, некоторые из них написаны достаточно хорошо с минимальными ошибками, другие нужно значительно переделать. Поэтому изучите внимательно весь объем работ, прежде чем оставлять заявку.

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4 года назад
7Dark_Wolf7
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Заявки фрилансеров

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Вброд
 
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Виолетта
 
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Дмитрий
 
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1 отзыв
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Шестопалов
 
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Оля
 
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Милана
 
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Владислава
 
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Микаел
 
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