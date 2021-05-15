Проверить и исправить статьи на сайте

Необходимо проверить все статьи на сайте (около 30 штук) на грамматические и стилистические ошибки. Сайт работает на Wordpress, если работали с ним, то будет плюсом, если нет, дам краткую инструкцию по работе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что статьи написаны разными копирайтерами, некоторые из них написаны достаточно хорошо с минимальными ошибками, другие нужно значительно переделать. Поэтому изучите внимательно весь объем работ, прежде чем оставлять заявку.

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