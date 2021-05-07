Необходимо проверить все статьи на сайте (около 30 штук) на грамматические и стилистические ошибки. Сайт работает на Wordpress, если работали с ним, то будет плюсом, если нет, дам краткую инструкцию по работе. ...
Копирайтер
Проверить на ошибки и дописать по другим проектам. Проверка на ошибки начиная с желтого проекта по мобильным приложениям и так же дописать продающие текста и до конца презентации.
https://drive.google.com/file/d/1tBchmmuoHp-rEdfTaYZDBchlIpE1pwjw/view?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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