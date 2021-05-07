Копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок1294 просмотра

Проверить на ошибки и дописать по другим проектам. Проверка на ошибки начиная с желтого проекта по мобильным приложениям и так же дописать продающие текста и до конца презентации.

https://drive.google.com/file/d/1tBchmmuoHp-rEdfTaYZDBchlIpE1pwjw/view?usp=sharing

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