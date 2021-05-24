Перепечатка текста и корректировки.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт88 заявок2371 просмотр

Здравствуйте. Перепечатка текстов разных тем и форматов, Можно с аудио на бумажный носитель. Корректировки текста,ошибки и знаки препинания. 

4 года назад
Knigi
Саша 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Саша
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
Ксения
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Айнаш
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Милар
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мадина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Аня
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алла
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Толкын
 
45 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алена
 
42 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анжелика
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ярослав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Влада
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Айнур
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Антонина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Софья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Родион
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Кристина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Надежда
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Арина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Камилла
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Надина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Акбота
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Злата
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Арина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Наталья
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Степан
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
34 года
4 года в сервисе
Была
6 дней назад
4 года назад
Рафаэль
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Ульяна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Светлана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Асель
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
44 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Лия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 отзывов
4 года назад
Самира
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
46 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Варвара
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад