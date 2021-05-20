Разработка комплекта технической документации

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка977 просмотров

Необходимы три документа: Модульная архитектура, Схема деления, Функциональная спецификация.

"Сырую" информацию и шаблоны предоставим.

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4 года назад
aba57
Борис 
67 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад