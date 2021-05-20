Готовая статья на английском, необходимо исправить в соответствии с пожеланиями пруфридера, который указал исправления. Беритесь если сможете, статья будет сразу оплачена после приема ее пруфридером. Переведу деньги любым удобным для вас способом. Исправить грамматику и ...
Разработка комплекта технической документации
Необходимы три документа: Модульная архитектура, Схема деления, Функциональная спецификация.
"Сырую" информацию и шаблоны предоставим.
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