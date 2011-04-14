Необходимы три документа: Модульная архитектура, Схема деления, Функциональная спецификация. "Сырую" информацию и шаблоны предоставим. В связи с отсутствием раздела "Документы", заказ размещён в условно (хоть как-то) подходящей категории.
- Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть 2 одинаковых по железу модема. Процессор – Marvell 88F6-LG02. Есть задача – прошивку (образ) с одного модема скопировать на другой. Ожидаемый результат работы – необходимый набор инструментов (Jtag, софт, ...) и алгоритм действий для самостоятельного выполнения ...Системное программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Постановка задачи: Система управления трафиком SmartMarket (см. краткие характеристики в аттаче) готовится к предъявлению инвесторам. В комплект документов входит обзор рынка. План обзора в аттаче. Часть обзора уже готова (3.1.1), часть будет подготовлена компанией самостоятельно (1, 2, 5). Необходима помощь ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
Формируется команда для организации удалённой поддержки абонентов спутникового интернет. Кандидат в обязательном порядке должен обладать: – опытом установки и настройки спутникового оборудования (антенн и DVB-карт, ПО); – высоким уровнем лояльности к непростым абонентам. Работа возможна, как в ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо решить задачу задержки видеотрансляции на произвольное время. Планируемая схема решения: • VLC-сервер генерирует поток в формате h.264; • Разработанное ПО осуществляет запись потока фрагментами по 5 мин (размер фрагмента может меняться); • По внешней команде разработанное ПО ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $110
Необходимо разработать пользовательскую «оболочку» для работы с информационным диском. Описание задачи в аттаче. Тестовая структура диска высылается дополнительно. Работа выполняется в четыре этапа: 1. Вы присылаете макет, демонстрирующий основной функционал интерфейса на собственной струкутре данных 2. После согласования ...Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо провести сравнение систем биллинга, доступных на российском рынке, и подготовить аналитическую записку. Краткое описание задачи в прикреплённом файле. Общий бюджет – $1000. Срок – 1 месяц. Задача решается и оплачивается поэтапно (этапы – в описании). Оплата этапов обсуждается. В направляемой ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть планы двух этажей (JPEG с пожеланиями в аттаче). Необходима профессиональная помощь в организации пространства. Ни 3D-модели, ни колорсистика на данном этапе не требуются – только зонирование, расположение основных элементов мебели и готовность пояснить, почему это стоит ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Необходимо решить задачу задержки видеотрансляции на произвольное время. Планируемая схема решения: • VLC-сервер генерирует поток в формате h.264; • Разработанное ПО осуществляет запись потока фрагментами по 5 мин (размер фрагмента может меняться); • По внешней команде разработанное ПО начинает «отдавать» записанный поток ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо разработать программу, выполняющую пакетное задание на последовательное открытие заданных страниц и формирующую протокол (результат, время загрузки...) выполнения задания. Решение должно, прежде всего, обеспечивать "обмеры" Opera (остальные браузеры – опционально). Допустима реализация в форме плагина. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад