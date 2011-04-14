спасибо Борису за заказ, терпение и за готовность рассматривать разные предложения по планировке. рада, что остались довольны моей работой. со времени сотрудничества учла все пожелания. теперь сама только так и работаю - обязательно уведомляю заказчиков о всех движениях. Благодарю за опыт и науку.