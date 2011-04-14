aba57

Борис aba57

 
66 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка комплекта технической документации

    Необходимы три документа: Модульная архитектура, Схема деления, Функциональная спецификация. "Сырую" информацию и шаблоны предоставим. В связи с отсутствием раздела "Документы", заказ размещён в условно (хоть как-то) подходящей категории.

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановление системотехники и перепрошивка

    Есть 2 одинаковых по железу модема. Процессор – Marvell 88F6-LG02. Есть задача – прошивку (образ) с одного модема скопировать на другой. Ожидаемый результат работы – необходимый набор инструментов (Jtag, софт, ...) и алгоритм действий для самостоятельного выполнения ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анализ рынка систем управления трафиком

    Постановка задачи: Система управления трафиком SmartMarket (см. краткие характеристики в аттаче) готовится к предъявлению инвесторам. В комплект документов входит обзор рынка. План обзора в аттаче. Часть обзора уже готова (3.1.1), часть будет подготовлена компанией самостоятельно (1, 2, 5). Необходима помощь ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист для уд. поддержки абонентов спутн. инт.

    Формируется команда для организации удалённой поддержки абонентов спутникового интернет. Кандидат в обязательном порядке должен обладать: – опытом установки и настройки спутникового оборудования (антенн и DVB-карт, ПО); – высоким уровнем лояльности к непростым абонентам. Работа возможна, как в ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тайм-шифтер

    $1000

    Необходимо решить задачу задержки видеотрансляции на произвольное время. Планируемая схема решения: • VLC-сервер генерирует поток в формате h.264; • Разработанное ПО осуществляет запись потока фрагментами по 5 мин (размер фрагмента может меняться); • По внешней команде разработанное ПО ...

    LinuxDebian
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оболочка информационного диска

    $110

    Необходимо разработать пользовательскую «оболочку» для работы с информационным диском. Описание задачи в аттаче. Тестовая структура диска высылается дополнительно. Работа выполняется в четыре этапа: 1. Вы присылаете макет, демонстрирующий основной функционал интерфейса на собственной струкутре данных 2. После согласования ...

    Дизайн интерфейсов и игр8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Экспертиза систем биллинга

    $1000

    Необходимо провести сравнение систем биллинга, доступных на российском рынке, и подготовить аналитическую записку. Краткое описание задачи в прикреплённом файле. Общий бюджет – $1000. Срок – 1 месяц. Задача решается и оплачивается поэтапно (этапы – в описании). Оплата этапов обсуждается. В направляемой ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Планировка таунхауса

    Есть планы двух этажей (JPEG с пожеланиями в аттаче). Необходима профессиональная помощь в организации пространства. Ни 3D-модели, ни колорсистика на данном этапе не требуются – только зонирование, расположение основных элементов мебели и готовность пояснить, почему это стоит ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тайм-шифтер

    $1000

    Необходимо решить задачу задержки видеотрансляции на произвольное время. Планируемая схема решения: • VLC-сервер генерирует поток в формате h.264; • Разработанное ПО осуществляет запись потока фрагментами по 5 мин (размер фрагмента может меняться); • По внешней команде разработанное ПО начинает «отдавать» записанный поток ...

    LinuxDebian
    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Протоколирование загрузки web-страниц

    $100

    Необходимо разработать программу, выполняющую пакетное задание на последовательное открытие заданных страниц и формирующую протокол (результат, время загрузки...) выполнения задания. Решение должно, прежде всего, обеспечивать "обмеры" Opera (остальные браузеры – опционально). Допустима реализация в форме плагина. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
tkdiz
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$80
9 баллов
7 лет назад
Планировка таунхауса
спасибо Борису за заказ, терпение и за готовность рассматривать разные предложения по планировке. рада, что остались довольны моей работой. со времени сотрудничества учла все пожелания. теперь сама только так и работаю - обязательно уведомляю заказчиков о всех движениях. Благодарю за опыт и науку.
Результатом работы доволен. Спасибо. Пожелание к исполнителю – быть чётче со сроками и меньше оставлять заказчика в неведении о текущем состоянии проекта.
Ответный отзыв