Экспертиза систем биллинга

$1000
ПрочееЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Необходимо провести сравнение систем биллинга, доступных на российском рынке, и подготовить аналитическую записку.

Краткое описание задачи в прикреплённом файле.

Общий бюджет – $1000.

Срок – 1 месяц.

Задача решается и оплачивается поэтапно (этапы – в описании).

Оплата этапов обсуждается.

В направляемой заявке просьба отразить имеющийся опыт в разработке, продажах или инсталляции систем биллинга (что именно позволяет Вам рассчитывать на успешное решение поставленной задачи).

12 лет назад
aba57
Борис 
66 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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