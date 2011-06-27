Экспертиза систем биллинга

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Необходимо провести сравнение систем биллинга, доступных на российском рынке, и подготовить аналитическую записку.
Краткое описание задачи в прикреплённом файле.
Общий бюджет – $1000.
Срок – 1 месяц.
Задача решается и оплачивается поэтапно (этапы – в описании).
Оплата этапов обсуждается.
В направляемой заявке просьба отразить имеющийся опыт в разработке, продажах или инсталляции систем биллинга (что именно позволяет Вам рассчитывать на успешное решение поставленной задачи).
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