Нужно 5000 просмотров ролика на YouTube

ПрочееЗакрыт3 заявки188 просмотров
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Здравствуйте.

Есть ролик залитый на youtube(социальная тематика).

Необходимо сделать 5000 просмотров этого ролика.

От исполнителя цена и сроки.

В данный момент есть предложение 499р за 1000 просмотров

12 лет назад
torring
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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