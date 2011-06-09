Настроить adwords

У меня есть одна проблема

написано, что данная фраза допущена

но, когда я в поисковике вбиваю ее, контекстная реклама не показывается

http://easycaptures.com/fs/uploaded/467/4204543939.png

скайп yakooobin

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)