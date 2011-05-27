Макросы для php

$5
ПрочееЗакрыт1 заявка101 просмотр
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Мой сайт http://azartplus.com/. В файле header.php в верхней части находится скрипт, но куда и как его проикрутить - я не знаю, нужен php программист. Пишите на почту - [email protected]

PHP
13 лет назад
olegge
Олег 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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