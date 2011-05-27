Макросы для php

Документирование системы www.m-guide.ru. В рамках документирования требуется уделить внимание как бизнес-функциональности системы, так и техническим решениям/реализации. Дополнительным результатом данной работы должна стать оценка качества реализации. С исполнителем могут обсуждаться вопросы доделки системы.
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Мой сайт http://azartplus.com/. В файле header.php в верхней части находится скрипт, но куда и как его проикрутить - я не знаю, нужен php программист. Пишите на почту - [email protected]
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