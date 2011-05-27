Макросы для php

Нужна помощь по плагину WP-NoRef (движек WP) Вроде установлен на проекте, но ссылки не хочет никак закрывать ноиндексом и нофолоу, или поставить плагин чтобы все внешнии ссылки (кроме сапы), были через редирект. Проблемку можно увидеть здесь: http://livestyle.su/?p=35619 Все ...