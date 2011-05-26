30 регистраций

Распарсить список всех школ в каталоге http://www.eslteachersboard.com/ Школы собраны под заголовком Find ESL Schools Нужно сгруппировать школы в записи по странам, в json-файле формата: [ { "pk": 416, ...
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