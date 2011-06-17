3 разовых действия

0. Есть три сайта разных компаний. ( дам в личку )

1. создать на на gmail ящики для компании 1, компании 2 и компания 3 .

2. используя эти ящики создать страницы для этих компаний на facebook

3. используя эти ящики создать страницы для этих компаний на twitter

4. Соберать все адреса, имена, пароли по пунктам 1-3 в одном документе и

прислать мне

важно: нужно как можн оподробней заполнить всю инфу на файсбуке и твитере

вся инфа про компании есть на их сайтах