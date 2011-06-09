Нужно восстановить сайт с archive.org В личку покажу URL - скажете время и срок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикрутить базу данных. Поскольку с базами я не очень возникла затыка при смене хостинга. CMS нет. с главной страницы вызывается база. При переносе на новый хост выдает - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO).
Да сделать как можно быстрее )
- Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
0. Есть три сайта разных компаний. ( дам в личку ) 1. создать на на gmail ящики для компании 1, компании 2 и компания 3 . 2. используя эти ящики создать страницы для этих компаний на ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется встроить на одну из страниц сайта полностью флеш-анимацию, как она есть, отсюда: http://www.blanco.de/inter/kt/kt_farbassistent/index-ru_RU.html Исходников флеш-анимации не имею. Сайт для установки анимации на php. Подробности по эл.почте.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $15
Есть три выбоки (стратегии) по 2 тыс. ставок на спортивные события, есть фин.результат. 1ставка принята за 1ед. Баланс 100ед. Необходим стат.расчет (желательно програмный) и краткий экспертный отчет (ну там разброс,дисперсии, макс. просадку) 1) через какое кол-во шагов ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Мой сайт http://azartplus.com/. В файле header.php в верхней части находится скрипт, но куда и как его проикрутить - я не знаю, нужен php программист. Пишите на почту - [email protected]Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Документирование системы www.m-guide.ru. В рамках документирования требуется уделить внимание как бизнес-функциональности системы, так и техническим решениям/реализации. Дополнительным результатом данной работы должна стать оценка качества реализации. С исполнителем могут обсуждаться вопросы доделки системы.Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вставить рус шрифт в флэш плеерПрочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Спасибо большое за внимание к проекту. Исполнитель найден. С уважением, Алексей.Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Распарсить список всех школ в каталоге http://www.eslteachersboard.com/ Школы собраны под заголовком Find ESL Schools Нужно сгруппировать школы в записи по странам, в json-файле формата: [ { "pk": 416, ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
По 10 емайлов на каждом сервисе bk.ru mail.ru list.ruПрочее9 заявокЗакрыт13 лет назад