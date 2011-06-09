Прикрутить базу данных

$10
ПрочееЗакрыт4 заявки217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прикрутить базу данных. Поскольку с базами я не очень возникла затыка при смене хостинга. CMS нет. с главной страницы вызывается база. При переносе на новый хост выдает - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO).

Да сделать как можно быстрее )

13 лет назад
GOOOD_SEO
Григорий 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Victor_Scharbano
Виктор 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • 3 разовых действия

    0. Есть три сайта разных компаний. ( дам в личку ) 1. создать на на gmail ящики для компании 1, компании 2 и компания 3 . 2. используя эти ящики создать страницы для этих компаний на ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется встроить флеш-анимацию на сайт

    Требуется встроить на одну из страниц сайта полностью флеш-анимацию, как она есть, отсюда: http://www.blanco.de/inter/kt/kt_farbassistent/index-ru_RU.html Исходников флеш-анимации не имею. Сайт для установки анимации на php. Подробности по эл.почте.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статистический анализ данных

    $15

    Есть три выбоки (стратегии) по 2 тыс. ставок на спортивные события, есть фин.результат. 1ставка принята за 1ед. Баланс 100ед. Необходим стат.расчет (желательно програмный) и краткий экспертный отчет (ну там разброс,дисперсии, макс. просадку) 1) через какое кол-во шагов ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макросы для php

    $5

    Мой сайт http://azartplus.com/. В файле header.php в верхней части находится скрипт, но куда и как его проикрутить - я не знаю, нужен php программист. Пишите на почту - [email protected]

    PHP
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Документировать существующую интернет-систему

    Документирование системы www.m-guide.ru. В рамках документирования требуется уделить внимание как бизнес-функциональности системы, так и техническим решениям/реализации. Дополнительным результатом данной работы должна стать оценка качества реализации. С исполнителем могут обсуждаться вопросы доделки системы.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсинг каталога языковых школ в BD

    $150

    Распарсить список всех школ в каталоге http://www.eslteachersboard.com/ Школы собраны под заголовком Find ESL Schools Нужно сгруппировать школы в записи по странам, в json-файле формата: [ { "pk": 416, ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад