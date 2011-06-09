Нужна консультацию на чем лучше сделать сайт

Требуется сделать сайт (как показано на рисунке в приложении) из двух - трех страниц:

1. См рисунок. При нажатии на картинку, она должна увеличиваться и закрывать все остальные. В таком режиме просмотра должна быть доступна функцию "следующая"

2. Вторая страница - для владельца сайта, который хочет в пользовательском режиме (введя логин и пароль), иметь возможность менять местами картинки, удалять и добавлять.

Дайте пжл подробную инструкцию на чем делать сайт и какими инструментами.

Подходят ли для этой задачи Joomla, WP (и какие компоненты тогда устанавливать)?

Можно ли обойтись html, css и javascript?

Есть ли смысл в php?

За сколько вы возьметесь делать этот сайт?