Сделать описание модели бизнеса для сайта

Нужно изучить сайт http://richdad.com/

И сделать описание их модели бизнеса

Написать:

1) что именно продает этот сайт (название, стоимость, описание) - таблица

2) как продает – что использует для этого

3) маркетинговые и сбытовые стратегии

4) как представлен в СНГ и Европе (что они продают)

Желательно знание английского, для работы с сайтом и понимание самой тематики

Свои предложения пишите, пожалуйста, только под проектом.