Добавить информацию в Карты Google

$50
ПрочееЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Надо добавить информацию о четырех наших дачных поселках с картинками и логотипами таким образом, как по ссылке ниже:

http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&ie=UTF8&source=embed&t=p&msa=0&msid=206653651749768368714.00048bb267048cce3b6ee&ll=55.791921,35.518456&spn=0.026057,0.051327&z=13

Чтобы все поселки относились к одной компании, на карте изначально стоял логотип, а при нажатии открывалась бы полная информация. Надо добавить информацию и картинки по четырем поселкам или научить как это делается.

Спасибо,

13 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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