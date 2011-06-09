Добавить информацию в Карты Google

Надо добавить информацию о четырех наших дачных поселках с картинками и логотипами таким образом, как по ссылке ниже:

http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&ie=UTF8&source=embed&t=p&msa=0&msid=206653651749768368714.00048bb267048cce3b6ee&ll=55.791921,35.518456&spn=0.026057,0.051327&z=13

Чтобы все поселки относились к одной компании, на карте изначально стоял логотип, а при нажатии открывалась бы полная информация. Надо добавить информацию и картинки по четырем поселкам или научить как это делается.

Спасибо,