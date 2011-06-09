Срочно требуется реализация баннерной рекламы на сайт финансовой тематики www.adressu.by.ru и блог www.twitter.co/nika201070
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Надо полностью интернет магазин, перенести на другое доменное имя, поменять название в логотипе и номер телефона, и сделать так чтобы он работал с другого доменного имени
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