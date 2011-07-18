Необходимо исправить настройки плагина Фейсбук

Здравствуйте. Есть ролик залитый на youtube(социальная тематика). Необходимо сделать 5000 просмотров этого ролика. От исполнителя цена и сроки. В данный момент есть предложение 499р за 1000 просмотров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить в настройках плагина Фейсбук, чтобы он не смешивал все комментарии ко всем заметкам в одну кучу.
Чтобы каждый комментарий отображался только на той странице (к той заметке) к которой он был написан.
А те, что есть оставьте только к первой заметке.
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