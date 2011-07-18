Необходимо исправить настройки плагина Фейсбук

Необходимо исправить в настройках плагина Фейсбук, чтобы он не смешивал все комментарии ко всем заметкам в одну кучу.

Чтобы каждый комментарий отображался только на той странице (к той заметке) к которой он был написан.

А те, что есть оставьте только к первой заметке.