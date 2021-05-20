Исправить ошибки в контрольной работе - дневнике по статистике.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки900 просмотров

Все ошибки указаны в документе, работы немного. Буду рад за содействие.

4 года назад
SimonYauz
Семен 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Арина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад