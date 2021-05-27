Красивое оформление документа в Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки552 просмотра

Добрый день.

Требуется сделать красивое оформление документа в word и уместить на одну страницу.

Используйте вместо нижнего подчеркивания и нескольких пробелов, правильные способы форматирования страницы.

Предлагайте сроки и сумму.

4 года назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Airat_Ufa
Айрат 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Спасибо за работу. Я доволен
Всё понятно по ТЗ. Ни какие нареканий) Советую этого хорошего заказчика)

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Илья
 
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Сергей
 
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год назад
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4 года назад
Airat_Ufa
Айрат 
37 лет
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Был
2 года назад
4 года назад