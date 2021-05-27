Исправления грамматики в чешском тексте

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Закрыт2 заявки398 просмотров

Необходимо проверить небольшую презентацию на чешском языке на факт грамматических, лексический и пунктуационных ошибок. Найденные ошибки исправить.

4 года назад
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