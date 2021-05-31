Проверка на наличии орфографиеских и пунтанционных ошибок

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  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок1158 просмотров

Требуется проверить презентацию на наличие ошибок

4 года назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
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2 года назад
4 года назад
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