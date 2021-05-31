Есть некоторый документ, то есть его фото, надо сделать электронный вариант этого документа без записей ручкой( текст примерно на 5 страниц)
Проверка на наличии орфографиеских и пунтанционных ошибок
Требуется проверить презентацию на наличие ошибок
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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