ТЗ-мейкер (составления полных логичных планов статей)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок825 просмотров

Требуется составить структуру статьи состоящую из заголовков h2 и h3. Всего нужно будет сделать 300 планов.

Что нужно делать:

  • Ищем конкурентов в Гугле и Яндексе
  • Анализируем содержимое их статей
  • На основе их создаем полный, развернутый, логичный и структурированный план статьи, по которому копирайтер будет писать.
Подробное описание как составлять планы статей тут https://tzshka.ru/tzm.

Оплата 35 рублей за 1 план.

Пример реализации задачи - тема статьи "Поделки из труб"

На выходе у нас получился следующий план:

Вступ

-Разновидности труб

-Способы соединения труб

-Элементы декора интерьера из труб

--Органайзер

--Рамка для зеркала

--Журнальный столик

--Вешалки

--Полка для обуви

--Вазы и горшки для цветов

-Идеи поделок из труб для детей

--Манеж

--Качеля

--Футбольные ворота

-Поделки из труб для дачи

--Садовая арка

--Беседка

--Теплица

--Вертикальные грядки

--Система полива

-Вывод

Для того что бы понять что вы наш человек предлагаю сделать 1 план статьи на тему "Поделки

из джинсов".

4 года назад
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