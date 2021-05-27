Требуется отредактировать готовый текст в художественном стиле. Пишите за подробной информации, также пишите свою цену за количество символов
ТЗ-мейкер (составления полных логичных планов статей)
Требуется составить структуру статьи состоящую из заголовков h2 и h3. Всего нужно будет сделать 300 планов.
Что нужно делать:
- Ищем конкурентов в Гугле и Яндексе
- Анализируем содержимое их статей
- На основе их создаем полный, развернутый, логичный и структурированный план статьи, по которому копирайтер будет писать.
Оплата 35 рублей за 1 план.
Пример реализации задачи - тема статьи "Поделки из труб"
На выходе у нас получился следующий план:
Вступ
-Разновидности труб
-Способы соединения труб
-Элементы декора интерьера из труб
--Органайзер
--Рамка для зеркала
--Журнальный столик
--Вешалки
--Полка для обуви
--Вазы и горшки для цветов
-Идеи поделок из труб для детей
--Манеж
--Качеля
--Футбольные ворота
-Поделки из труб для дачи
--Садовая арка
--Беседка
--Теплица
--Вертикальные грядки
--Система полива
-Вывод
Для того что бы понять что вы наш человек предлагаю сделать 1 план статьи на тему "Поделки
из джинсов".
Заявки фрилансеров
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