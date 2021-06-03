Копирайтер для наполнения сайта информацией

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  2. Редактирование и Корректура
Закрыт31 заявка1475 просмотров

Добрый день! В интернет-магазин Matsumi-shop на постоянную основу требуется копирайтер для наполнения сайта информацией.  Тема: косметика, пищевые добавки, витамины, косметические аксессуары.

 Задачи:

 - поиск текстов-описаний товаров в интернете;

 - редактирование описаний товаров; 

 - оформление согласно ТЗ;

 - написание статей на заданную тему.

Ждем активных, ответственных и заинтересованных в результате, претендентов. Работа удаленная. Оплата по договоренности 

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