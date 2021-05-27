Требуется проверить презентацию на наличие ошибок
Коррекция текста для сайта компании разработчика ПО
Необходимо доработать и улучшить текст для сайта-визитки компании занимающейся разработкой ПО, digital-решений для B2B бизнеса.
Основная цель сайта: рассказать, чем конкретно занимается компания, отразить ее сильные стороны, показать масштаб и сферы деятельности, сделать привлекательной для соискателей работы в IT-индустрии/digital-специалистов.
Чего не хотим: пресный и тухлый корпоративный текст и при этом не уходить в молодежный сленг.
Чего хотим: Современный взбитый текст, говорить с аудиторией на понятном ей языке, при этом оставить ощущение солидности бренда и компании.
Также, мы открыты к вашим предложениям и идеям.
Во вложении, дизайн и структура сайта.
Референсы (проекты, с классными текстами, которые нравятся нам):
Заявки фрилансеров
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