Коррекция текста для сайта компании разработчика ПО

Необходимо доработать и улучшить текст для сайта-визитки компании занимающейся разработкой ПО, digital-решений для B2B бизнеса.

Основная цель сайта: рассказать, чем конкретно занимается компания, отразить ее сильные стороны, показать масштаб и сферы деятельности, сделать привлекательной для соискателей работы в IT-индустрии/digital-специалистов.

Чего не хотим: пресный и тухлый корпоративный текст и при этом не уходить в молодежный сленг.

Чего хотим: Современный взбитый текст, говорить с аудиторией на понятном ей языке, при этом оставить ощущение солидности бренда и компании.

Также, мы открыты к вашим предложениям и идеям.

Во вложении, дизайн и структура сайта.

Референсы (проекты, с классными текстами, которые нравятся нам):

https://ony.ru/

https://chulakov.ru/

https://job.beeline.ru/