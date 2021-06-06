Проверить текст на грамматические ошибки

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Завершен9 заявок1072 просмотра

Требуется проверить текст на грамматические ошибки. Оплата webmoney/ yandex деньги

4 года назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

KataStrofochka
Наталия 
70 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
4 года назад
$1
1 день
Наталья оперативно в выходной день выполнила заказ. Больше спасибо! рекомендую Наталью, как ответственного исполнителя

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