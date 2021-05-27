Перенести клиентcкую базу (до 200 строк) из PDF в Excel

Задачка не сложная. Требуется перенести данные клиентов из PDF файла (По сути это скрин сохранённый в PDF с сайта другой онлайн записи) в .XLSX файл для экспорта в новую онлайн запись

Также требуется преобразовать номера телефонов из формата + 7 9хх ххх-хх-хх в 79ххххххххх