Проверить текст

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  2. Редактирование и Корректура
Завершен15 заявок755 просмотров

Нужно проверить текст 5000 знаков без пробелов. Выявить орфографические и пунктуационные ошибки, пометить их цветом в Word.

4 года назад
ChenyaCherry
Чейнеш 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Все выполнено быстро и качественно. Спасибо! Буду обращаться еще)
Очень приятно пообщались и хорошо посотрудничали, с удовольствием повторю при случае :)

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