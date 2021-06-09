Здравствуйте, меня зовут элли я работаю в свадебном агентстве в Германии... Для наших клиентов мы Написали свадебный журнал. Русская переводчица к сожалению отдала очень плохие тексты. Там много ошибок, и текст звучит как ...
Проверить текст
Нужно проверить текст 5000 знаков без пробелов. Выявить орфографические и пунктуационные ошибки, пометить их цветом в Word.
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