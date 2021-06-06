Отредактировать 10 английских текстов про спорт и гемблинг

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Закрыт16 заявок550 просмотров

Нужно отредактировать 10 новостных текстов про спорт и спортивные ставки на английском языке. Тексты содержат много плагиата, нескладные, задача редактора - их красиво переписать, убрать плагиат.

4 года назад
rezan89
Виктор 
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